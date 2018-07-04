Администрация Президента Азербайджана: Правительство в силах обеспечить безопасность страны и населения, и нормальный жизненный ритм (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана в силах обеспечить безопасность страны и населения, и нормальный жизненный ритм общества во всех ситуациях, в том числе, во время чрезвычайных ситуаций. Об этом с уверенностью дают полное основание говорить работы, осуществленные во время произошедшего накануне события на подстанции "Азербайджанская ТЭС", которое привело к сбою в системе снабжения электроэнергий.

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента Азербайджана, распространенном в среду.

В результате аварии, произошедшей на одной из подстанций ООО «Азербайджанская ТЭС» в городе Мингячевир, возникли проблемы в энергоснабжении большей части республики, в том числе, Абшеронского полуострова и города Баку.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев сразу взял под контроль этот вопрос, дал соответствующие поручения соответствующим государственным структурам по скорейшему устранению последствий аварии, и создал специальную Государственную комиссию в связи с данным вопросом. В соответствии со сложившимися условиями за короткое время под серьезный контроль были взяты предприятия стратегического назначения – сферы безопасности, топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная, военная сферы, жизнеобеспечения населения и др., на которые могло бы оказать негативное влияние прекращение подачи электроэнергии. Благодаря осуществленным оперативным мерам, удалось пресечь все возможные спрогнозированные негативные ситуации, а самое главное, не допустить человеческих жертв", - говорится в сообщении Администрации.

В данный момент, как отмечается в сообщении, государственные структуры предпринимают необходимые меры по устранению последствий аварии и недопущению подобных случаев в будущем, постоянно информируют население о ходе работ.

"К сожалению, в то время, как население жило заботами в связи с устранением последствий аварии на ТЭС в Мингячевире, в городе Гянджа произошло уголовное преступление. Глава Исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов получили ранения различной степени тяжести в результате огня, открытого из огнестрельного оружия неизвестным лицом, и помещены в больницу. Президент Азербайджана незамедлительно был проинформирован о случившемся, были даны соответствующие поручения, совершившее преступление лицо было задержано и привлечено к ответственности", - сказано в сообщении Администрации Президента.

В сообщении отмечается, что средства массовой информации оперативно и объективно информировали общество о причинах аварии на ТЭС в Мингячевире, работах, проводимых государственными органами по ее устранению, действуя крайне сдержанно и ответственно, выполнили возложенные на них обязательства во избежание ажиотажа среди населения.

"К сожалению, некоторые оппозиционные круги посредством контролируемых ими новостных сайтов и социальных сетей пытались целенаправленно использовать аварию, произошедшую на ТЭС в Мингячевире, и вооруженное нападение на должностное лицо в Гяндже, заняли позицию, противоречащую интересам государства и народа, продемонстрировали настроение, направленное на создание ажиотажа в обществе, формирование массового недовольства и нарушение стабильности в республике. Также считающие себя независимыми ряд новостных сайтов, примкнув к этой эйфории, преподнесли неуточненные слухи как произошедшее событие, и ложной информацией пытались ввести в заблуждение граждан. Для устранения аварии, произошедшей на ТЭС в Мингячевире, в том числе, проблем, которое это событие создало в различных сферах, государственными органами были осуществлены необходимые меры, и за короткое время во всех сферах жизни республики была восстановлена нормальная деятельность. Население регулярно информировалось о проводимых работах, и эта работа будет продолжена и в предстоящий период", - отмечается в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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