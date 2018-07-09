Теракт в отношении главы ИВ Гянджи - провокация против азербайджанской государственности - Национальный форум НПО

9 июля 2018 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Теракт, совершенный в отношении главы Исполнительной власти Гянджи, является подготовленной против азербайджанской государственности провокацией.

Об этом в понедельник говорится в заявлении Форума национальных неправительственных организаций.

"Успехи Азербайджана, проводящего независимую внешнюю и внутреннюю политику, увеличиваются с каждым днем. Наша страна, ставшая лидером региона по уровню социально-экономического развития, также признается как страна, где существует общественно-политическая стабильность", - говорится в заявлении.

В заявлении форума с сожалением отмечается, что сегодня, как и всегда, антинациональные силы пытаются совершать провокации, создавать недоверие людей к власти, расшатать основы государственности.

"Совершенный недавно в отношении главы Исполнительной власти города Гянджи террористический акт на самом деле является подготовленной против азербайджанской государственности провокацией. Неслучайно, что после этого теракта внутренние и внешние силы, занимающие враждебную позицию, начали выступать с призывами, направленными на нарушение общественно-политической стабильности", - отмечается в заявлении.

В заявлении категорически осуждается террористический акт, совершенный против официального представителя государства.

"Считаем, что сохранение и укрепление стабильной общественно-политической ситуации в стране является важным для всех азербайджанцев независимо от политического мышления, общественных взглядов. Поэтому мы призываем наших соотечественников на поддаваться провокациям, однозначно осуждать действия лиц, ставших инструментов в руках иностранных политических кругов. Мы не сомневаемся, что любая попытка, направленная против нашей независимости, на то, чтобы подорвать основы нашей государственности, благодаря единству власти с народом и на этот раз, как всегда, потерпит крах", - говорится в заявлении.

Заявление было принято Национальным форумом НПО, объединяющим 705 организаций.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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