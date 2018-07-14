Госкомитет по работе с диаспорой продолжает встречи с азербайджанской диаспорой в Европе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После посещения Франции, возглавляемая председателем Госкомитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым делегация провела ряд официальных встреч в Германии, встретившись с проживающими здесь азербайджанцами и провела обсуждения на различные темы, говорится в сообщении комитета, распространенном в субботу.

До встреч были возложены встречи к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Германии, почтена его память, затем состоялись широкие обсуждения по различным темам с главой управления Аппарата федерального канцлера Маттисом Люттенбергом и уполномоченным по вопросам беженцев и миграции МВД Германии Кристианом Клосом.

Визит Мурадова в Германию запомнился интересными встречами, проведенными с азербайджанскими семьями и обучающейся здесь азербайджанской молодежью, с которой был организован рабочий обед.

С азербайджанцами, проживающими в восточных регионах Германии, и главами диаспорских организаций были обсуждены вопросы по донесению до мирового сообщества азербайджанских реалий, нагорно-карабахской проблеме, направлениях развития азербайджанской диаспоры, шаги, предпринимаемые на пути перехода диаспорского движения в качественной новую плоскость.

В ходе дискуссий и обсуждений, проживающие в Германии азербайджанцы поделились беспокоящими их вопросами, озвучили свои предложения.

Азербайджанская делегация также встретилась с представителями немецкой интеллигенции, которые окончили вузы в Азербайджане, обменялась мнениями с ними. Во встрече принимал участие посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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