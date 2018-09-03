Высказанные в Сочи мнения говорят о том, что азербайджано-российские отношения вышли на новый этап - депутат

БАКУ /Trend/ - Высказывания Президента Ильхама Алиева в Сочи в рамках официального визита в Россию и подписанные документы свидетельствуют о том, что отношения между Азербайджаном и Россией вышли на качественно новый этап.

Об этом в понедельник сказала председатель Низаминской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

По словам депутата, товарооборот между двумя странами в 2017 году увеличился на 35 процентов и достиг 2,5 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили 1,5 миллиарда долларов. В настоящее время в нашей стране действуют примерно 700 совместных предприятий. В то же время в Азербайджане успешно действуют множество российских энергетических компаний. Также развивается военно-техническое сотрудничество обеих стран», - добавила Велиева.

Депутат отметила, что наряду со всем этим, Азербайджан и Россия ведут совместную работу по реализации проектов глобального значения.

«Именно общая позиция и работа по созданию международного транспортного коридора «Север-Юг» с общей протяженностью семь тысяч километров, который соединит рынки Западной Европы с азиатскими производителями, а также значительно ускорит перевозки в Европу грузов из Южной Азии, Ближнего Востока, являются наглядным тому подтверждением. В этой связи совместные транспортные проекты России и Азербайджана охватят большое количество стран, повысят транзитные возможности наших стран, способствуют открытию тысячи новых рабочих мест», - сказала депутат.

Велиева добавила, что Россия по импорту являются партнером номер один для Азербайджана.

«Отношения между Россией и Азербайджаном представляют собой отношения стратегического партнерства. Регулярные связи между главами двух стран придают особую динамику межгосударственным отношениям», - отметила Велиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Именно общая позиция и работа по созданию международного транспортного коридора «Север-Юг» с общей протяженностью семь тысяч километров, который соединит рынки Западной Европы с азиатскими производителями, а также значительно ускорит перевозки в Европу грузов из Южной Азии, Ближнего Востока, являются наглядным тому подтверждением.

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