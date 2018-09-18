Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Алят - Астара - госграница с Ираном - Билясувар

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Алят - Астара - госграница с Ираном (81 километр) - Билясувар.

Согласно распоряжению, в целях реконструкции автодороги Алят - Астара - госграница с Ираном (81 километр) - Билясувар, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено первоначально три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капвложений проекта государственного бюджета на 2019 год необходимые финансовые средства, указанные в этом распоряжении, для завершения реконструкции автодороги, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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