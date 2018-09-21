Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО (ФОТО)

21 сентября 2018 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря НАТО госпожой Роуз Геттемюллер, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.
Отметив успешное развитие отношений между Азербайджаном и НАТО, министр обороны подчеркнул немаловажное значение принципиальной позиции Альянса по безопасности на Южном Кавказе в интересах мира и стабильности в регионе.
Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Гасанов отметил важность достижения решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с нормами и принципами международного права.
Высоко оценив позицию НАТО в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, генерал-полковник Гасанов выразил уверенность, что Альянс и впредь будет оказывать содействие в этом направлении.
В ходе обсуждения резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «О женщинах, мире и безопасности» генерал-полковник Гасанов, отметив заинтересованность нашей страны в выполнении требований, вытекающих из данного документа, довел до внимания гостей, что в Азербайджанской Армии служит свыше десяти тысяч женщин.

Генерал-полковник Гасанов добавил, что в ближайшее время предусматривается учреждение должности референта министра обороны по решению проблем военнослужащих-женщин и гражданских служащих.
Отметив позицию Азербайджана в данном вопросе как заслуживающее одобрения, Геттемюллер подчеркнула, что Азербайджан является надежным партнером НАТО и высоко оценила участие нашей страны в борьбе против терроризма и в грузоперевозках, осуществляемых для миротворческих операций, а также вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций в Афганистане, выразив при этом признательность азербайджанской стороне.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с НАТО в рамках «Партнерства ради мира» и других программ, реализации проектов, нынешнему состоянию и перспективам развития отношений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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