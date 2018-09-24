Президент Азербайджана своим выступлением в парламенте дал шанс Армении сделать выводы и встать на правильный путь - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана своим выступлением в парламенте дал шанс Армении сделать выводы и встать на правильный путь. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель Совета печати Афлатун Амашев.

Он отметил, что выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании, проведенном по случаю 100-летнего юбилея парламента Азербайджана, было подробным описанием хроники развития Азербайджана за прошедшие 100 лет.

"Какой путь нами пройден? Это действительно вызывающая гордость история. В том числе глава государства в своей речи показал реальные основы ведущей позиции Азербайджана в регионе. Озвучивание главой государства нижеследующих слов именно с трибуны высшего законодательного органа на юбилейном заседании, проведенном в связи со 100-летием парламента Азербайджана, особый предмет гордости, высокая оценка места и роли Милли Меджлиса Азербайджанской Республики: "Не могу сказать, что в то время мы могли полностью преодолеть международную изоляцию. Кто-то не воспринимал нас. Мы хорошо знаем историю. А сегодня Азербайджан является образцом успеха на карте мира. ...Без Азербайджана в регионе не могут быть реализованы ни одна инициатива, ни один проект, наша сила – политический вес, экономический потенциал, военное могущество постепенно возрастают, укрепляются наши международные позиции". В мире более пяти тысяч народов. Из них только у около 200 есть государство. Несомненно, сегодняшний независимый Азербайджан - историческое достояние нашего народа", - сказал Амашев.

По его словам, если учесть, что регион, в котором находится Азербайджан, чрезвычайно сложный, то прошедшие 27 лет независимости действительно являются достоянием.

Амашев отметил, что 100 лет парламентаризма - вечный символ современной независимой жизни Азербайджана, и роль Милли Меджлиса в написании этой истории чрезвычайно велика. "Милли Меджлис является важным институтом, который сохраняет нашу 100-летнюю традицию парламентаризма. Деятельность Милли Меджлиса, который продолжает традиции нашего исторического парламента, в то же время является платформой утверждения облика правового и демократического государства Азербайджана в мире. В выступлении главы нашего государства эти моменты были детально доведены до внимания, были проведены сравнения и параллели", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что выступление Президента с парламентской трибуны было разоблачением на основе серьезных аргументов авантюристской сути высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна в последние дни - если можно так выразиться, уроком реализма для популизма.

"В каком случае Армения может стать частью развития региона? Чем обусловлены препятствия развитию Армении? Президент Ильхам Алиев в своем выступлении указал путь развития для армянского общества, разъяснив причину краха этой страны: "Сегодня наша политика – хочу повторить, это не секрет, - заключается в том, чтобы поставить Армению в полностью изолированное положение, расшатать ее экономические устои – хотя вряд ли можно назвать их устоями". На протяжении многих лет в этой стране Южного Кавказа нет развития, общественно-политическая ситуация напряженная, социально-экономическое положение плачевное, невыносимое, Азербайджан же реализует гигантские проекты, характеристики развития страны измеряются мировыми рейтингами. Считаю, что как армянское общество, так и власти должны учесть это и серьезно задуматься", - сказал он.

Амашев отметил, что на самом деле Президент Азербайджана в своем выступлении в парламенте также дал Армении шанс, чтобы сделать выводы и встать на правильный путь. Этот путь проходит через деоккупацию азербайджанских земель. Глава государства также особо подчеркнул, что Азербайджан не смирится с оккупацией.

Слова, озвученные Президентом Азербайджана, который сказал, что "независимость – это не только государственные атрибуты", были очень простым, но фундаментальным объяснением философии государственной независимости, считает Амашев.

Как отметил депутат, "в этом объяснении была выражена уверенность в необратимости проводимого Азербайджаном политического курса. Следующие слова главы государства так же были месседжем для захватнической Армении: "Можешь ты проводить независимую политику или нет? Можешь делать это успешно или нет? Приносит эта независимая политика тебе пользу или нет? Отвечая на эти вопросы, мы можем с уверенностью сказать, что сегодня Азербайджан, проводящий абсолютно независимую политику, полностью обеспечивает свои национальные интересы. Парламенту Азербайджана принадлежит важная роль в этих делах".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.