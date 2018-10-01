В Азербайджане будут учреждены новые медали

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет учреждена медаль "За вклад в дипломатическую службу".
В связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в понедельник в первом чтении обсуждался вопрос о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана».
Помимо этого, будет учреждена медаль по случаю 100-летия органов государственной безопасности и внешней разведки (1919-2019).
Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, показавшие высокие результаты в выполнении служебных обязанностей в органах государственной безопасности и внешней разведки и отличившиеся при защите национальных интересов Азербайджана и защите его от внешних угроз.
После голосования изменения были приняты в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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