В Азербайджане будут учреждены новые медали

1 октября 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет учреждена медаль "За вклад в дипломатическую службу".

В связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в понедельник в первом чтении обсуждался вопрос о внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана».

Помимо этого, будет учреждена медаль по случаю 100-летия органов государственной безопасности и внешней разведки (1919-2019).

Юбилейной медалью будут награждаться военнослужащие, показавшие высокие результаты в выполнении служебных обязанностей в органах государственной безопасности и внешней разведки и отличившиеся при защите национальных интересов Азербайджана и защите его от внешних угроз.

После голосования изменения были приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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