Исполняется 26 лет со дня оккупации армянами Ходжавендского района Азербайджана

2 октября 2018 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исполняется 26 лет со дня оккупации Ходжавендского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

Второго октября 1992 года район был оккупирован армянскими агрессорами.

Ходжавендский район был создан на базе Мартунинского и Гадрутского районов после ликвидации Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в 1991 году. Территория района - 1 458 кв. километров, население накануне оккупации насчитывало 41 216 человек. На территории района расположены город Ходжавенд (райцентр), два больших поселка (Гырмызы базар и Гадрут) и 83 селения.

Свыше 100 жителей Ходжавендского района погибли в боях за Родину.

По информации оперативного центра при министерстве экологии и природных ресурсов, осуществляющего контроль за разрушительным влиянием, которое оказывается на окружающую среду и природные ресурсы на оккупированных территориях Азербайджана, наркосодержащие культуры, высаженные на оккупированной территории Ходжавендского района, поставляются в различные страны, периодически выжигаются площади, уничтожается флора и фауна, вырубаются деревья и вывозятся в Армению и в другие страны в качестве строительных материалов.

Вблизи Гырмызы базар (Красный базар) Ходжавендского района находился охраняемый в качестве памятника природы один экземпляр восточного чинара с диаметром ствола 600 см, высотой 25 м, возраст которого насчитывает 2000 лет.

В окрестностях села Гаракенд Ходжавендского района охранялись деревья азат, диаметр которых в среднем 24 см, высота - 12 м, возраст - более 100 лет, включенные в "Красную книгу" и представляющие собой реликт третичного периода.

На территории Елли Гедик Ходжавендского района, по правую и левую стороны дороги в Физулинский район вырублены все деревья защитной полосы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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