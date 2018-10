Азербайджан оказал помощь палестинскому народу

БАКУ /Trend/ - Учитывая поддержку, которую Азербайджан всегда оказывал палестинскому народу в трудные дни, и приверженность исламской солидарности, в октябре Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA), испытывающему ныне финансовые затруднения, оказана помощь в размере 200 тысяч долларов, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в среду.

Отметим, что UNRWA, созданное в 1948 году, помогает более пяти миллионам палестинцев в ближневосточном регионе в сфере образования, здравоохранения, гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, оказывает социальные услуги.

Резкий дефицит бюджета организации в 2018 году стал большим риском для нормальной деятельности организации и устойчивости программ. Поэтому с целью оказания поддержки UNRWA международная общественность реализует различные кампании, ряд стран предпринимает шаги для оказания дополнительной помощи организации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

