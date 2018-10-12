Азербайджан и Узбекистан подписали План двустороннего военного сотрудничества (ФОТО)

12 октября 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Ташкенте для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, встретился с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

Министр обороны Узбекистана выразил заинтересованность в углублении сотрудничества между министерствами обороны двух стран.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов в связи с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в оборонной сфере и в области военного образования, а также провели широкий обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического сотрудничества.
Было подчеркнуто, что Узбекистан планирует совместные мероприятия с Азербайджаном с целью проведения обмена опытом в области военного образования.

В ходе переговоров было достигнуто соглашение об участии военных специалистов Узбекистана в качестве наблюдателей в международных учениях, которые пройдут на территории Азербайджана.
В завершении встречи между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2019 год.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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