Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги в Лерикском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пиран-Хамарат-Вижакер в Лерикском районе.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о работах по реконструкции, проведенных на автомобильной дороге Пиран-Хамарат-Вижакер.

Глава государства также был проинформирован о строительстве автомобильной дороги Нода-Шингедулан-Ханагях в Лерикском районе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия новой дороги.

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