Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2019 год

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2019 год.

Согласно утвержденному бюджету, доходы SOFAZ на 2019 год определены на уровне 15 450 149,7 тысячи манатов, расходы - 11 595 238,4 тысячи манатов.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана прогнозируются в размере 13 218 752,6 тысячи манатов, поакровые платежи - 4,692 миллиона манатов, доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана – 19,04 миллиона манатов.

Кроме этого, доходы фонда от размещения и управления активами предусмотрены в размере 1 442 495,1 тысячи манатов, бонусы, выплаченные инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, - 765 170 тысячи манатов.

В структуре расходов фонда наибольшую часть составят трансферты в госбюджет - 11 364 300 тысяч манатов.

Расходы на улучшение жилищных условий беженцев предусмотрены в размере 200 миллионов манатов. Расходы по управлению фондом утверждены на уровне 30 938,4 тысячи манатов.

При этом, согласно смете расходов по управлению Госнефтефондом в 2019 году, 9 440 740 манатов придется на оплату труда, расходы на закупку товаров и услуг составят 4 819 425 манатов, на гранты и другие выплаты - 765 480 манатов, на аренду и платные услуги – 20 000 манатов, на банковские расходы - 2 935 441 манат.

Расходы на пенсии и соцвыплаты предусмотрены в размере 65 тысяч манатов, на покупку нефинансовых активов - 4 180 884 манатов, еще 20 378 341 манат приходится на другие расходы.

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