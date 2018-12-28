Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2019 год

28 декабря 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2019 год.

Согласно утвержденному бюджету, доходы SOFAZ на 2019 год определены на уровне 15 450 149,7 тысячи манатов, расходы - 11 595 238,4 тысячи манатов.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана прогнозируются в размере 13 218 752,6 тысячи манатов, поакровые платежи - 4,692 миллиона манатов, доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана – 19,04 миллиона манатов.

Кроме этого, доходы фонда от размещения и управления активами предусмотрены в размере 1 442 495,1 тысячи манатов, бонусы, выплаченные инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, - 765 170 тысячи манатов.

В структуре расходов фонда наибольшую часть составят трансферты в госбюджет - 11 364 300 тысяч манатов.

Расходы на улучшение жилищных условий беженцев предусмотрены в размере 200 миллионов манатов. Расходы по управлению фондом утверждены на уровне 30 938,4 тысячи манатов.

При этом, согласно смете расходов по управлению Госнефтефондом в 2019 году, 9 440 740 манатов придется на оплату труда, расходы на закупку товаров и услуг составят 4 819 425 манатов, на гранты и другие выплаты - 765 480 манатов, на аренду и платные услуги – 20 000 манатов, на банковские расходы - 2 935 441 манат.

Расходы на пенсии и соцвыплаты предусмотрены в размере 65 тысяч манатов, на покупку нефинансовых активов - 4 180 884 манатов, еще 20 378 341 манат приходится на другие расходы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2019 год
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев выделил средства на благоустройство Бинагадинского района Баку
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Мамедова орденом «За службу Отечеству»
Политика 17:43
В Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог
Общество 12:44
Президент Ильхам Алиев: Наступающий год тоже будет успешным в развитии азербайджано-турецких связей (ФОТО)
Политика 11:49
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги, соединяющей проспект Зии Буниядова с дорогой Балаханы-Бинагади (ФОТО)
Политика 10:44
Лента новостей
Иранские туристы стали реже посещать Турцию
Туризм 19:00
Президент Ильхам Алиев утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2019 год
Политика 18:54
В ЕЦБ считают, что Brexit не повлияет на стабильность евро
Европа 18:44
В Азербайджане приняты изменения в закон "О дорожном движении"
Общество 18:40
Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы
Кыргызстан 18:19
В Азербайджане изменен порядок распределения средств от продажи залогового имущества
Общество 18:18
Газовый оператор Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме
Энергетика 18:09
Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана
Энергетика 18:06
В Азербайджане отложен срок обязательного применения детальных планов населенных пунктов
Политика 18:01