Тофик Аббасов: Политический диалог между Россией и Азербайджаном идет по нарастающей

БАКУ /Trend/ - Понятие "повестка двусторонних российско-азербайджанских отношений" имеет нечетко обозначенные границы, что является позитивным фактором, указывающим на то, что она постоянно расширяется.

Об этом сказал известный азербайджанский политолог Тофик Аббасов в среду во время видеомоста Москва – Баку на тему "Россия – Азербайджан: повестка на 2019 год", организованного в пресс-центре АМИ Trend.

По мнению политолога, это очень обнадеживающая тенденция, которая стимулирует настроение деловых и политических элит Азербайджана и России.

«На мой взгляд, в развитии двусторонних связей политические элиты сделали больше, постепенно, я бы сказал пошагово, добиваясь высот в установлении доверительного политического диалога между двумя странами. Именно поэтому очевидно, что политический диалог между Россией и Азербайджаном идет по нарастающей. Фактически это своеобразная эстафета, которая передается нашим деловым элитам, которые в основной массе действуют по инерции», - сказал Аббасов.

Он отметил, что в настоящее время подписана масса соглашений социального и экономического характера, которые развязали руки людям бизнеса, однако, несмотря на этот факт, некоторые из них действуют с какой-то опаской.

«Между тем сегодня нет никакой необходимости, чтобы стороны проходили притирку, поскольку она давно состоялась. Поэтому если политические элиты пробивают большие коридоры и открывают большие магистрали, деловые люди должны этим воспользоваться», - отметил Аббасов.

По словам политолога, сегодня есть все шансы говорить о том, что в Каспийском регионе может сформироваться большой геоэкономический пояс.

В связи с этим Аббасов коснулся подписанного прикаспийскими государствами соглашения о правовом статусе Каспия.

«Несомненно, прикаспийская пятерка в Астане достигла прорыва в вопросе определения правового статуса Каспия, однако я напомню о том, что еще до этого события Азербайджан, Россия и Казахстан достигли трехстороннего соглашения о том, что стороны не имеют друг к другу претензий. Фактически мы пришли к консенсусу еще раньше того, как состоялось подписание исторического документа, что также указывает на полное взаимопонимание в двухстороннем и трехстороннем формате, и это обнадеживающий факт», - сказал политолог.

Аббасов отметил, что двусторонние связи между Азербайджаном и Россией активно развиваются, так как имеются большие возможности, в частности в экономическом, транспортно-коммуникационном, гуманитарном, туристическом направлениях, крепнет стратегическое сотрудничество.

«Наши страны делают погоду во многих сферах, и не может быть сомнений в том, что мы чего-то не доглядели. На мой взгляд, на сегодняшний день самая большая потребность есть в динамике, мы не должны забывать, что санкционный призрак бродит по всему миру, и, возможно, он будет затрагивать интересы многих государств. Поэтому мы должны развивать двусторонние научно-технические возможности и технологический потенциал наших предприятий. Это значит, что если открываются новые рабочие места, необходимо задуматься о слиянии двусторонних усилий, о формировании нового климата в сфере высоких технологий. Для этого у наших стран есть все предпосылки с тем, чтобы подумать и об импортозамещении, а также создании современного высокотехнологичного рынка», - отметил политолог.

По его словам, 2019 год открывает большие возможности для того, чтобы стимулировать те направления, которые имеют востребованный потенциал.

Аббасов отметил, что отход от сырьевой экономики важен и для этого стороны должны подумать над тем, как придать стимулы научным подразделениям, а для этого важно находиться в духе новаторства и активного поиска.

( Автор: Матанат Насибова)

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