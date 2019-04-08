В 2019 году Азербайджан добьется значительных успехов в сфере развития экономики - депутат

8 апреля 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате успешных экономических реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в стране обеспечены политическая и социальная стабильность, продолжает динамично развиваться экономика. И результаты проводимых в стране реформ дают основание утверждать, что Азербайджан завершит 2019 год со значительным успехом.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

По словам депутата, развитие экономики страны в текущем году идет повышенными темпами и согласно показателям первых трех месяцев отмечен экономический роста в три процента. «Это очень хороший результат, так как экономический кризис 2015 года не обошел стороной ни одну страну. Но Президенту Ильхаму Алиеву посредством гибких реформ удалось свести его негативное влияние к минимуму. Сегодня мы наблюдаем эти достижения в укреплении макроэкономической стабильности, и в росте объемов производства и экспорта продукции ненефтяного сектора экономики. В свою очередь, обеспечено сбалансированное развитие регионов, созданы благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, можно также отметить значительные подвижки в других важных отраслях, а также в росте благосостояния населения».

Говоря о социальных преобразованиях, Гусейнов отметил, что только в текущем году, указами и распоряжениями главы государства были охвачены важнейшие направления социального обеспечения населения: значительно выросли пенсии и зарплаты, стипендии студентов и пособия вынужденным переселенцам, выделены средства на выплаты семьям шехидов, решен вопрос проблемных кредитов, предприняты другие важные шаги по социальной защите граждан.

Осуществляемые реформы и полученные результаты дают основания утверждать, что 2019 год в Азербайджане завершится весьма успешно.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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