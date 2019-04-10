Бахруз Гулиев: Опрос “Opinion Way” подтвердил верность проводимой в Азербайджане политики - единства лидера и народа

БАКУ /Trend/ - Результаты опроса, обнародованного французским Институтом социологических исследований Opinion Way - это показатель азербайджанских реалий. Опрос подтвердил, что граждане Азербайджана, избиратели поддерживают Президента Ильхама Алиева, и оказывают высокое доверие главе государства, сказал в среду Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что главным фактором, обуславливающим высокий рейтинг лидера не только в Азербайджане, но и в мире - его единство с народом.

Гулиев сказал, что за последний год глава государства предпринял все необходимые шаги во имя благополучия народа, были предприняты последовательные меры для достойного проживания людей, глава государства, непосредственно общаясь с гражданами, лично выслушивал их проблемы.

Главный редактор добавил, что благодаря политике главы государства, продолженной за последний год, в Азербайджане, наряду с социальным, экономическим, культурным развитием, были также в полной мере обеспечены стабильность и безопасность. «Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым в последний год, привлекла особое внимание. Азербайджан демонстрирует миру новую модель развития, как в социальной, так и в политической и экономической сферах. То, что глава государства на различных встречах, мероприятиях, во время различных событий находится рядом с гражданами, оперативно реагирует на решение их проблем, лично выслушивает их проблемы, является новой моделью, новым опытом в мире», - отметил Гулиев.

По мнению эксперта, высокое доверие, которое главе государства оказали респонденты в своих ответах, еще раз свидетельствует, что граждане Азербайджане поддерживают своего Президента, проводимую им политику: «Опрос подтвердил правильность проводимой в Азербайджане политики, единства лидера и народа».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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