Бахруз Гулиев: Опрос “Opinion Way” подтвердил верность проводимой в Азербайджане политики - единства лидера и народа

10 апреля 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Результаты опроса, обнародованного французским Институтом социологических исследований Opinion Way - это показатель азербайджанских реалий. Опрос подтвердил, что граждане Азербайджана, избиратели поддерживают Президента Ильхама Алиева, и оказывают высокое доверие главе государства, сказал в среду Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев.

Эксперт подчеркнул, что главным фактором, обуславливающим высокий рейтинг лидера не только в Азербайджане, но и в мире - его единство с народом.

Гулиев сказал, что за последний год глава государства предпринял все необходимые шаги во имя благополучия народа, были предприняты последовательные меры для достойного проживания людей, глава государства, непосредственно общаясь с гражданами, лично выслушивал их проблемы.

Главный редактор добавил, что благодаря политике главы государства, продолженной за последний год, в Азербайджане, наряду с социальным, экономическим, культурным развитием, были также в полной мере обеспечены стабильность и безопасность. «Политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым в последний год, привлекла особое внимание. Азербайджан демонстрирует миру новую модель развития, как в социальной, так и в политической и экономической сферах. То, что глава государства на различных встречах, мероприятиях, во время различных событий находится рядом с гражданами, оперативно реагирует на решение их проблем, лично выслушивает их проблемы, является новой моделью, новым опытом в мире», - отметил Гулиев.

По мнению эксперта, высокое доверие, которое главе государства оказали респонденты в своих ответах, еще раз свидетельствует, что граждане Азербайджане поддерживают своего Президента, проводимую им политику: «Опрос подтвердил правильность проводимой в Азербайджане политики, единства лидера и народа».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский народ высоко оценивает деятельность Президента Ильхама Алиева, проводимые им реформы - эксперт
Политика 10:53
Азербайджанский народ полагается на своего Верховного главнокомандующего, свою армию - эксперт
Политика 3 апреля 16:58
Венская встреча Президента Ильхама Алиева и премьера Никола Пашиняна - очередная дипломатическая победа Азербайджана - эксперт
Политика 30 марта 16:54
Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в канун праздника Новруз распоряжение о помиловании является наглядным показателем гуманистической политики - эксперт
Политика 17 марта 20:26
Проведение Глобального Бакинского форума расценивается как большой вклад Азербайджана в международную безопасность - эксперт
Точка зрения 16 марта 19:48
Минская группа ОБСЕ подтвердила неизменность формата переговоров между Азербайджаном и Арменией - эксперт
Политика 11 марта 09:45
Лента новостей
В Азербайджане большая часть ипотечного кредитования приходится на молодые семьи
Финансы 14:24
В работе YouTube произошел сбой
В мире 14:19
Оглашены объемы ипотечного кредитования в Азербайджане
Финансы 14:19
В Иране разбился вертолет, есть погибший и раненые
Общество 14:13
В Индии десять человек погибли при обрушении в строящемся туннеле
В мире 14:09
Прошлый пожар в общежитии в Баку был совершен умышленно - Госкомитет
Происшествия 14:06
Тяжелая промышленность Азербайджана выйдет на новый уровень
Бизнес 14:04
Твердая часть ядра Земли оказалась неожиданно молодой, выяснили ученые
В мире 14:04
Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться
Финансы 14:02