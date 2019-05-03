Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как внутри страны, так и за рубежом проводит политику, основанную на взаимопонимании и сотрудничестве (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:28)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как внутри страны, так и за рубежом проводит политику, основанную на взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Всемирный форум по межкультурному диалогу является одним из важных международных мероприятий в глобальном масштабе и, разумеется, для нашей страны. В последние годы Азербайджан принимал многочисленные международные мероприятия. Мы организовали Форум религиозных лидеров мира, традиционный Бакинский гуманитарный форум, семь раз – Бакинский глобальный форум. Этот форум, проводимый Центром Низами Гянджеви, также является очень важной платформой для обсуждения тем политического развития и культурного диалога. Организуются и другие мероприятия, тем самым мы стараемся привлечь внимание мировой общественности к этим важным вопросам.

Уверен, что предстоящие сегодня и завтра в рамках Форума обсуждения, наряду с выявлением проблем и предоставлением выступающим возможности высказать свои мысли, усилят партнерство, солидарность и сотрудничество и возведут в итоге мост между культурами.

В прошлом году мы отметили 10-летие «Бакинского процесса». Это тоже инициатива, которой мы гордимся. Помню, в 2008 году, как только была выдвинута данная инициатива, она сразу же привлекла международное внимание. Именно Азербайджан впервые собрал вместе министров культуры государств-членов Совета Европы и Организации исламского сотрудничества. В Баку собрались и обсудили перспективы сотрудничества представители более 100 государств. В 2009 году мы организовали еще одно мероприятие с участием министров в том же составе. Эта инициатива получила название «Бакинский процесс», и сегодня этот процесс является важным средством для диалога между Европой и мусульманским миром.

Азербайджан, как одна из редких стран-членов одновременно и Организации исламского сотрудничества, и европейских институтов, играет естественную и, уверен, позитивную роль в создании возможностей для налаживания контактов и диалога. Мы нуждаемся в диалоге. Диалог необходим в межкультурных и межрелигиозных отношениях, политической повестке дня, вопросах экономического сотрудничества и безопасности. Даже в названии Форума присутствует слово «диалог». То есть, мы представляем миру именно это, и данная инициатива пользуется широкой международной поддержкой", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что сегодня «Бакинский процесс» поддерживается ООН и другими международными организациями.

"Уверен, что у «Бакинского процесса» большое будущее.

Такие форумы привлекают внимание к теме межкультурного диалога, выдвигают новые идеи и подходы. Для тех, кто принимает важные решения в различных странах и международных организациях, это – хорошая и позитивная платформа для принятия правильных решений. С этой точки зрения Азербайджан как внутри страны, так и за рубежом проводит политику, основанную на взаимопонимании и сотрудничестве. Мы налаживаем мосты. Мы расположены между Европой и Азией. Конечно, наша география повлияла на нашу историю, она влияет и на наше сегодняшнее развитие.

Сегодня Азербайджан, являющийся относительно молодым независимым государством, играет важную роль в налаживании мостов между Европой и Азией. Политических, экономических, культурных мостов, а также мостов, и в практическом отношении создающих транспортное сообщение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.