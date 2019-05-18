Азербайджан примет участие в заседании комитета ПАСЕ в Париже

18 мая 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сабир Гаджиев 19-21 мая будет находиться в Париже для участия в заседании комитета ПАСЕ по политическим делам и демократии, сообщает в субботу Trend.

На заседании будут обсуждаться вопросы по защите и оказанию помощи жертвам террора, результаты конференции, проведенной в Санкт-Петербурге по противодействию международному терроризму, ситуация в Косово, межпарламентский диалог с Алжиром, миссия и дальнейшая роль Парламентской Ассамблеи.

Гаджиев выступит на заседании, выскажет свои мнения по обсуждаемым темам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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