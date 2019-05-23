Фонд Гейдара Алиева в священный месяц Рамазан организует ифтар в районах Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева 22 мая организовал ифтар в Шамахинском районе.

Отметим, что на протяжении всего священного месяца Рамазан Фондом будет организовываться ифтар в ряде районов. В ифтаре в Джума мечети в Шамахы приняли участие около 300 жителей района.

Было отмечено, что несмотря на то, что в республике государство и религия отделены друг от друга, Азербайджан – страна, относящаяся к исламской религии, исламской культуре. Рамазан, считающийся месяцем изобилия, солидарности, дружбы, братства, любви и милосердия, как и в других мусульманских странах, отмечается и в Азербайджане. Сегодня Азербайджан является образцом толерантности для стран мира. В Азербайджане царят единство и стабильность, сохраняются исламские и национально-духовные ценности. В стране реконструируются и восстанавливаются религиозные храмы.

Также была выражена уверенность в скором освобождении под руководством Верховного главнокомандующего всех земель страны, а также в том, что на этих землях тоже будут проводиться религиозные обряды и организовываться ифтар.

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