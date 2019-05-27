Майк Помпео: США считают Азербайджан надежным другом и партнером (версия 2)

27 мая 2019 21:54 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео поздравил азербайджанский народ с 28 Мая – Днем Республики.

«От имени Правительства Соединенных Штатов Америки передаю азербайджанскому народу самые добрые пожелания по случаю Дня Республики.

Соединенные Штаты Америки считают Азербайджан надежным другом и партнером. Надеемся, что в предстоящем году наше сотрудничество во имя увеличения взаимной торговли, дальнейшего усиления демократического и экономического развития, а также укрепления связей между двумя народами расширится. Мы приветствуем важный вклад Азербайджана в международную безопасность и его лидерство в таких проектах энергетической диверсификации, как Южный газовый коридор.

Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы выражаем приверженность оказанию содействия сторонам в поиске путей мирного и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы одобряем участие в последнее время сторон на высоком уровне в урегулировании конфликта путем переговоров, а также прилагаемые усилия по созданию благоприятной атмосферы для плодотворных обсуждений и подготовки народов к миру», - говорится в поздравлении.

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