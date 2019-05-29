Французский депутат: Азербайджан проводит самостоятельную политику

29 мая 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит самостоятельную политику и не зависит от больших держав.

Об этом сказал депутат французского парламента Жан-Люк Рейсер, сообщает в среду Trend.

Он добавил, что экономическое развитие в Азербайджане изумляет.

Рейсер отметил, что большое развитие идет не только в центре, но и регионах страны.

"Вам удалось сохранить баланс, политику добрососедства. Также меня просто покорила здешняя толерантность. Азербайджан - очень безопасная страна”, - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов)

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