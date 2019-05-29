Французский депутат: Азербайджан проводит самостоятельную политику

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит самостоятельную политику и не зависит от больших держав.
Об этом сказал депутат французского парламента Жан-Люк Рейсер, сообщает в среду Trend.
Он добавил, что экономическое развитие в Азербайджане изумляет.
Рейсер отметил, что большое развитие идет не только в центре, но и регионах страны.
"Вам удалось сохранить баланс, политику добрососедства. Также меня просто покорила здешняя толерантность. Азербайджан - очень безопасная страна”, - сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов)
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