Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с главой компании Rothschild Global Financial Advisory (ФОТО) (версия 2)

29 мая 2019 18:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в среду встретились с руководителем компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвидом де Ротшильдом.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что рада видеть в Баку руководителя компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвида де Ротшильда.

Напомним, что во время встречи с Дэвидом де Ротшильдом в рамках визита в Париж в марте этого года Мехрибан Алиева пригласила его в Баку. В ходе этого визита было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана и компанией Rothschild Global Financial Advisory.

Руководитель компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвид де Ротшильд отметил, что рад этой встрече, сказал, что деятельность Ротшильдов в Азербайджане имеет исторические корни.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве.

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