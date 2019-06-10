Очередной кровавый акт, совершенный Арменией, подрывает переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - МИД Азербайджана

10 июня 2019 00:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередной кровавый акт, совершенный Арменией, служит тому, чтобы подорвать переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В пресс-службе отмечают, что сегодня в результате очередной провокации со стороны вооруженных сил Армении, грубо нарушивших режим прекращения огня, погиб военнослужащий азербайджанской армии.

"Очередной кровавый акт, совершенный Арменией сторонниками войны и их покровителями в преддверии предстоящей очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ, служит тому, чтобы подорвать переговоры по урегулированию конфликта и повысить напряжение в регионе", - говорится в сообщении МИД.

Также подчеркивается, что полная ответственность за осуществление такого сценария лежит на Армении и руководстве этой страны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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