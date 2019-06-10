В Азербайджане выделено 40 млн манатов на строительство и ремонт учебных заведений в столице и пригородах

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О мерах по строительству и ремонту учебных заведений в городе Баку и его поселках".

Согласно распоряжению,

1.В целях продолжения строительства, капитального ремонта и восстановления учебных заведений в городе Баку и его поселках выделить Исполнительной власти города Баку 40,0 (сорок) миллиона манатов, указанные в подпункте 1.17.1 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

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