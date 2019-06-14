Милли Меджлис Азербайджана сегодня продолжит внеочередное заседание

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана сегодня продолжит внеочередное заседание, сообщает в пятницу Trend.

На повестку заседания вынесено 36 вопросов.

На начавшемся вчера двухдневном заседании депутаты обсудят вопросы, связанные с поправками в Конституционные законы «Об уполномоченном (омбудсмене) по правам человека» и «О нормативно-правовых актах».

Затем будут обсуждаться поправки в законы «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», «Об административном контроле над деятельностью муниципалитетов», «О Счетной палате», «О Центральном банке Азербайджана», «О государственной пошлине», «О дорожном движении», «О национальном архивном фонде», «Об автомобильных дорогах», «О культуре» и другим законам, а также в Трудовой кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кяаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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