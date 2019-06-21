Рамиль Усубов выступил с обращением к личному составу МВД

БАКУ /Trend/ - Секретарь Совета безопасности при Президенте Азербайджана Рамиль Усубов обратился к личному составу органов внутренних дел, сообщает в пятницу Trend.

«Органы внутренних дел, в рядах которых мы плечом к плечу служили более 25 лет, сформировались и окрепли под руководством великого лидера Гейдара Алиева, с честью прошли трудные испытания временем, доказали верность Родине и народу. Проявив высокую доблесть в защите основ конституционного строя государства, они стали одной из его опор», - говорится в обращении.

В документе также отмечено, что в последующие годы, органы внутренних дел развивались и модернизировались, благодаря неоценимой заботе и вниманию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Органы внутренних дел оправдали доверие главы государства, доказав способность давать адекватный ответ новым вызовам и угрозам глобализирующегося мира, проявляя при этом высокую преданность Родине, государству и присяге.

Усубов подчеркнул, что наряду с назначением на такую высокую и ответственную должность, как секретарь Совета безопасности при Президенте Азербайджана, его особенно радует назначение министром внутренних дел первого замминистра, генерала-лейтенанта Вилаята Эйвазова, с которым он проработал долгие годы, отличающегося верностью Президенту, государству и народу, высоким профессионализмом, умением и навыками руководителя и управленца.

«Верю, что под руководством министра внутренних дел Вилаята Эйвазова органы внутренних дел и впредь будут верно служить Азербайджану, твердо стоять на страже стабильности, прав и свобод граждан, защищать национальные интересы, устои государственности, вносить достойный вклад в важные мероприятия Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, осуществляемые во имя устойчивого развития страны и народа, обеспечения спокойствия и правопорядка», - говорится в обращении Рамиля Усубова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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