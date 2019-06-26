Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями после реконструкции в Военном лицее им. Дж. Нахчыванского (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в среду ознакомился с условиями, созданными после реконструкции и капитального ремонта в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского Министерства обороны, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр обороны Закир Гасанов доложил о проведенной здесь работе по реконструкции и капитальному ремонту.

Было отмечено, что Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского охватывает территорию в 11 гектаров. Строительные, ремонтные работы и реконструкция здесь начались в феврале 2018 года. На территории военного лицея построены здание штаба, курсантское общежитие, медицинский пункт, банно-прачечно-котельный комплекс. Кроме того, капитально отремонтированы действующие здания и обновлены сооружения. В Военном лицее построено новое трехэтажное здание штаба площадью 1800 квадратных метров. На территории проведено озеленение, приняты меры по благоустройству. Перед зданием расположены бюст Джамшида Нахчыванского и мемориальный комплекс.

На территории лицея также построен медицинский пункт. В двухэтажном медицинском пункте на 32 койки созданы кабинеты функциональной диагностики, врачебный, офтальмологический кабинеты, лаборатория, перевязочная, кабинет для оказания неотложной помощи, служебные помещения, палаты и современная столовая. Созданные здесь условия позволяют оказывать личному составу высококвалифицированную медицинскую помощь.

В созданном в Военном лицее крытом спортивном комплексе имеются все возможности для занятий спортом. В комплексе созданы тренажерный, гимнастический залы, площадка для проведения мини-футбольных, баскетбольных и волейбольных матчей.

Затем глава государства ознакомился в Военном лицее с музеем Гейдара Алиева. В 1971 году по инициативе великого лидера, который еще в советское время предвидел необходимость подготовки в будущем национальных офицерских кадров для независимого Азербайджана, в Баку был создан Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского. Распоряжениями, подписанными в 1998 и 2002 годах общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который во все периоды руководства нашей страной проявлял огромное внимание и заботу об этом военном учебном заведении, 25 и 30-летние юбилеи создания Военного лицея были широко отмечены на государственном уровне. В музее представлены фотографии, документы и издания, отражающие большое внимание и заботу великого лидера Гейдара Алиева и Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о строительстве регулярной армии в Азербайджане, наращивании военной мощи наших Вооруженных сил, в том числе о развитии Военного лицея.

Глава государства также ознакомился с четырехэтажным корпусом общежития, построенного с целью улучшения жилищных и бытовых условий курсантов, обучающихся в Военном лицее. Конференц-зал, идеологическое, бытовое и другие помещения в новом здании оснащены необходимым оборудованием. В общежитии имеются все условия для проживания, отдыха курсантов и эффективной организации их досуга. В лицее также капитально отремонтирован трехэтажный корпус общежития.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в клубе Военного лицея. В рамках проделанных в лицее работ по реконструкции и ремонту капитально отремонтировано также здание клуба. В здании клуба на 350 мест имеются все условия для проведения культурно-просветительских мероприятий. Здесь также можно отмечать знаменательные события в жизни нашей страны и лицея.

Затем глава государства поинтересовался условиями, созданными в курсантской столовой. Двухэтажное здание столовой также капитально отремонтировано. В здании, оснащенном всем необходимым оборудованием, могут питаться одновременно 600 курсантов. Здесь имеются зал приема пищи, кухня и хозяйственные помещения, продовольственный и холодильный склады. Благодаря заботе главы государства сегодня особое внимание уделяется также вопросу питания военнослужащих Азербайджанской армии.

В ходе ознакомления с условиями, созданными в учебном корпусе Военного лицея, Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что четырехэтажное здание также капитально отремонтировано. Процесс обучения здесь осуществляется по предметам азербайджанский язык, общество, математика, информатика, иностранный язык и природа. В предметных кабинетах, химической и физической лабораториях созданы все условия для повышения знаний и подготовки курсантов.

В ходе реконструкции также построен плац площадью три тысячи квадратных метров с трибунами для проведения торжественных церемоний, строевых учений, построения, строевого смотра, боевой и физической подготовки личного состава, а также других мероприятий.

Благодаря вниманию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в последние годы Азербайджанская армия занимает одно из лидирующих мест в мире как по боеспособности, материально-технической базе, так и современному арсеналу оружия и боеприпасов. Это свидетельствует о том, что все важные меры по армейскому строительству в Азербайджане реализуются последовательно и успешно с учетом мирового опыта. Предпринятые под руководством главы государства шаги, направленные на укрепление материально-технической базы Вооруженных сил, позволили сегодня нашей национальной армии войти в число самых сильных армий мира. Как результат проделанной работы, наша армия в настоящее время входит в число 50 сильнейших армий мира.

Поздравляя курсантов и преподавателей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского с 26 июня – Днем Вооруженных сил, Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал:

-Поздравляю вас с Днем Вооруженных сил, желаю каждому из вас вам успехов. Желаю, чтобы вы проявили себя как прекрасные военнослужащие.

Как вам известно, основу этой школы заложил великий лидер Гейдар Алиев. Школа была создана по его инициативе в 1971 году. Великий лидер всегда уделял большое внимание ее деятельности. Он уже тогда знал, что нам нужны будут национальные военные кадры, так и произошло.

Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Мощь, боеспособность, профессионализм нашей армии возрастают. Сегодня наша армия находится на самом высоком уровне.

Неоценимые заслуги великого лидера всегда живут в душе азербайджанского народа. Мы продолжаем его дело. Процесс армейского строительства идет успешно и стремительно. Проводится работа на современном уровне, приобретается военная техника, растет боеспособность. Словом, сегодня Азербайджанская армия демонстрирует и должна демонстрировать свою мощь.

Мы живем в условиях войны. Война еще не окончена, поэтому мы в любой момент должны быть готовы освободить родную землю от оккупантов. Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Наши возможности возрастают, материальное положение улучшается, приобретаются и завозятся необходимые армии техника, оружие и боеприпасы. Словом, мы делаем все это для того, чтобы обладать еще более сильной армией и восстановить нашу территориальную целостность.

Сегодня Азербайджан успешно развивается во всех областях. Уверен, что это развитие будет устойчивым.

Желаю вам – курсантам и работающим здесь преподавателям новых успехов и здоровья. Вы всегда должны быть активными в деле защиты Родины и демонстрировать свою силу.

Еще раз поздравляю вас.

Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем Вооруженных сил и желаю вам новых успехов. Спасибо.

В заключение была сделана фотография на память.

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