Эльмар Мамедъяров: Азербайджан столкнулся с масштабной миграционной проблемой в результате нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным директором Международного центра развития миграционной политики Микаелем Шпинделеггером.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД, переговоры состоялись на полях международной конференции «Партнерство для перемен», проходящей в Баку в рамках проекта «Поддержка партнерства Европейского союза с Азербайджаном в вопросах перемещений» (MOBILAZE).

Стороны сошлись во мнениях, поводу того, что проблема миграции является одной из самых важных на международной повестке.

Собеседники, отметив тесное сотрудничество с Международным центром развития миграционной политики, высоко оценили роль MOBILAZE в поддержке процессов переселения и межчеловеческих отношений. В то же время, они особо подчеркнули приверженность страны выполнению соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима между Европейским союзом и Азербайджаном.

Касаясь армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр Мамедъяров сказал, что в результате конфликта Азербайджан столкнулся с проблемой крупномасштабной внутренней миграции. Министр подчеркнул, что в результате усилий соответствующих структур Азербайджана были предприняты эффективные меры по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев. Мамедъяров проинформировал собеседника о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Во ходе встречи стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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