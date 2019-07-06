Али Ахмедов: Независимость и развитие Азербайджана стали исторической миссией Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - Возвращение к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева стало переломным моментом в нашей современной истории.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, на мероприятии, посвященном 50-летию прихода к власти Гейдара Алиева в июле 1969 года, под названием "Гейдар Алиев - Жизнь, посвященная Азербайджану", передает в субботу Trend.

Ахмедов заявил, что приход Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти стал олицетворением своеобразной миссии. "В то время сформировалась особая партийная элита. Руководство республиками и всем союзом поручалось людям из этой элиты. Можно сказать, что не было практики перевода на руководящие должности из других сфер, в частности из правоохранительных органов. А Гейдар Алиев в то время работал на должности председателя КГБ советского Азербайджана. Именно его приход к власти в Азербайджане в 1969 году можно оценивать как новую практику. Основной причиной этого были личные качества великого лидера. Своей прежней работой он доказал, что может руководить Азербайджаном. Потенциал, заложенный в 70-х годах в Азербайджане проявил себя во всех сферах жизни. В дальнейшем эта практика применялась и в других союзных республиках. Так, министр внутренних дел советской Грузии был назначен во власть".

Вице-премьер отметил, что под руководством великого лидера Гейдара Алиева, достижение высокого развития наблюдалось и после обретения независимости.

"После восстановления независимости Азербайджана, Гейдар Алиев был приглашен народом для решения многих проблем, успешного проведения государственных реформ. Независимость и развитие Азербайджана стали исторической миссией великого лидера Гейдара Алиева", - сказал Ахмедов.

Далее выступил председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент) депутат Ариф Рагимзаде и напомнил, что в период возвращения Гейдара Алиева к власти население находилось в тяжелом положении.

“В то время около половины населения трудилась в сфере сельского хозяйства. Из-за низкого развития данной отрасли социальное положение людей ухудшалось. Только после прихода Гейдара Алиева к власти Азербайджан начал развиваться во всех направлениях, в том числе продвигалось чаеводство, виноградарство и другие отрасли. Советский союз выделил нам крупные средства. Также временно прекратились территориальные притязания со стороны Армении”.

Председатель республиканского совета аксакалов, депутат Фаттах Гейдаров заявил, что в день прихода Гейдара Алиева к власти была заложена основа пути, ведущей к независимости Азербайджана: «После прихода Гейдара Алиева к власти Азербайджан начал стремительно развиваться и стал одной из передовых республик Советского союза», - сказал он

Гейдаров отметил, что Азербайджан, заслуживший уважение во всем мире, наглядно демонстирует насколько успешным является путь, избранный Гейдаром Алиевым:

"Азербайджан, где толерантно проживают представители разных конфессий и народов, является примером экономического, культурного развития. Поздравляю Азербайджанский народ с 50 летием прихода Гейдара Алиева к власти", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст:Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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