Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с Главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, прибывшим в Баку для участия во встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил, первым заместителем министра обороны России.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на прес-службу главы государства.

В ходе беседы было выражено удовлетворение проведением в Баку важных встреч международного значения.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, вклад нашей страны в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

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