Эксперты Азербайджана и Грузии осмотрят несогласованные участки государственной границы

19 августа 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялась рабочая встреча экспертов государственных комиссий по делимитации и демаркации госграницы Азербайджана и Грузии.

Как сообщили в понедельник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел, стороны обсудили ход процесса делимитации и разъяснили свои позиции по несогласованным участкам. Были запланированы работы по территориям, ведение измерительных работ и осмотр несогласованных участков. Эксперты произведут совместный осмотр разных участков с 19 по 23 августа. Также будут обговорены совместные осмотры других несогласованных участков государственной границы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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