Лейла Абдуллаева: Оккупированные Арменией земли вернутся обратно под контроль Азербайджана

4 сентября 2019 21:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Оккупированные Арменией земли вернутся обратно под контроль Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом написала на своей странице в Твиттер глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Армения должна понять, что земли, которые на данный момент находятся под оккупацией, вернутся обратно под контроль Азербайджана, и будет обеспечено совместное мирное сосуществование обеих общин региона. Нет другого решения конфликта, медиаторы и международное сообщество это хорошо знают!»- написала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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