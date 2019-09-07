В Азербайджане утверждены стандарты рабочих мест для лиц с инвалидностью

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров утвердил "Стандарты рабочих мест для лиц с инвалидностью"

Как сообщает в субботу Trend, эти стандарты относятся ко всем действующим в Азербайджане учреждениям, управлениям и организациям, независимо от их подчинения, типа собственности, организационно-правовой формы.

Согласно стандартам, лица с инвалидностью, направленные министерством труда и социальной защиты населения, а также принятые на работу работодателем обеспечиваются рабочим местом с учетом Программы индивидуальной реабилитации и этих Стандартов.

При наличии других производственных факторов, неупомянутых в этих Стандартах, вопрос разрешения на работу лица с инвалидностью рассматривается медико-социальной экспертной комиссией как отдельный случай.

В зависимости от особенностей лиц с инвалидностью, здания в которых они работают должны оснащаться специальными средствами связи и информации. Также при необходимости, в учреждениях, управлениях и организациях должны предусматриваться специальные места для вышеуказанных лиц в соответствующих помещениях, учитывая особенности таких лиц. Для полностью потерявших зрение людей и внутрицехового транспорта должны быть предусмотрены разные пути передвижения. Производственный участок должен находиться близко к выходу и не выше третьего этажа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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