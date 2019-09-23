Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - одна из первых стран на постсоветском пространстве, применившая современную систему оценивания

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из первых стран на постсоветском пространстве, применившая современную систему оценивания.

Об этом говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA 2019), сообщает в понедельник Trend.

Обращение на церемонии открытия конференции зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева.

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