Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - одна из первых стран на постсоветском пространстве, применившая современную систему оценивания

23 сентября 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из первых стран на постсоветском пространстве, применившая современную систему оценивания.

Об этом говорится в обращении Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам 45-й ежегодной конференции Международной ассоциации по оценке качества образования (IAEA 2019), сообщает в понедельник Trend.

Обращение на церемонии открытия конференции зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева.

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