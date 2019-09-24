Глава Госкомитета выразил поддержку азербайджанцам в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)

24 сентября 2019 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов встретился с проживающими в Стамбуле соотечественниками, сообщает во вторник Trend. со ссылкой на Комитет.

Мурадов сказал, что поддерживает всех проживающих в Турции азербайджанцев и что информация об их депортации из этой страны безосновательна.

На встрече присутствовали члены многочисленных общественных организаций. Председатель Госкомитета сказал, что поддержит азербайджанцев, которые реализуют проекты в различных секторах Турции.

Как сказал глава комитета, в Турции обучается 21 тысяча азербайджанских студентов, и их поддержка будет продолжена: "Турция является самой популярной страной обучения за рубежом для азербайджанских студентов. У них были некоторые проблемы, которые мы стараемся решить. Комиссия действовала по таким направлениям, как признание дипломов, проведение совместных мероприятий. Их реализация начнется в ближайшее время".

Мурадов отметил, что в трудные для Азербайджана времена, в 90-е годы, велась работа в отношении наших соотечественников, уехавших в Турцию и живших там без документов: "Информация о депортации азербайджанцев из Турции беспочвенна. За этими новостями стоят круги, которых не устраивает дружба двух стран. Армения проводит свою грязную политику по всем направлениям, одно из которых стремление подорвать турецко-азербайджанские отношения. Мы провели ряд встреч на уровне МИД, Управления миграции, диаспоры".

На встрече были вручены медали наследникам основателей Азербайджанской Республики, которые переехали в Турцию после советской оккупации Азербайджана в 1920 году и продолжили борьбу за независимость.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2506091049618643

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Глава Госкомитета выразил поддержку азербайджанцам в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Глава Госкомитета выразил поддержку азербайджанцам в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Глава Госкомитета выразил поддержку азербайджанцам в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
  • Глава Госкомитета выразил поддержку азербайджанцам в Стамбуле (ФОТО/ВИДЕО)
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