В Баку состоялся "круглый стол" на тему ""Карабах – это Азербайджан!". Перспективы урегулирования конфликта" (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Если Карабах — это Азербайджан, то его передача армянам невозможна. Высказывание этого факта не может повлиять на процесс переговоров.

Об этом в ходе "круглого стола" на тему ""Карабах – это Азербайджан!". Перспективы урегулирования конфликта" сказал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, передает в четвергTrend.

Он отметил, что "Карабах — это Азербайджан" уже стало лозунгом и его отголоски достаточно громки.

"Это — большой вызов для каждого гражданина. Это должно восприниматься как идея, сплачивающая вокруг себя народ. Но национальную идею нельзя превращать в организацию, это — может создать возможности для перетекания идеи в совсем другое направление. Эта идея Президента должна восприниматься именно как национальная идея", - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов отметил, что заявление Президента Ильхама Алиева «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», озвученное в Международном дискуссионном клубе «Валдай» восходит на уровень формирования национальной идеи.

«Мы, желая расширения этой идеи, предприняли определенные шаги. Как ПЕА, мы совместно с БТА установили на дорогах таблицы с лозунгом «Карабах - это Азербайджан» и планируем делать это в других местах», - сказал вице-премьер.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазаил Агамалы отметил, что сегодня Азербайджан является одним из сильных государств мира.

«У нас сегодня сильное государство и сильная армия. Считаю, что это заявление Президента – его решительная позиция. Эта решимость адресует сообщения по нескольким направлениям», - сказал он.

Депутат Хикмет Бабаоглу во время выступления сообщил, что армия Азербайджана должна воспринимать это заявление Президента, как боевое задание.

«Эта мысль, озвученная Президентом Азербайджана, способствовала повышению духа в обществе. Предлагаю провести акцию «Карабах – это Азербайджан» перед посольствами стран-сопредседателей», - сказал Бабаоглу

Депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев сказал, что этим заявлением Президент Ильхам Алиев разоблачил армянскую ложь.

"Большое значение имеет и место, выбранное для озвучивания именно этого заявления и разоблачения армянской лжи. Считаю, что очевидна и позиция вынужденных переселенцев. Они полагаются на политику главы государства. Весь народ, вынужденные переселенцы поддерживают позицию Ильхама Алиева в вопросое Карабаха», - сказал депутат.

Политолог Арзу Нагиев, поддержав эту идею сказал, что Президент Ильхам Алиев показал в Клубе «Валдай», что и перед ключевыми фигурами можно высказать такое мнение.

«Аудитория, перед которой было высказано это мнение, была очень высокой аудиторией. Высказывание этого мнения было очень важным шагом. Оно еще раз подтвердило, что Нагорный Карабах – земля Азербайджана и внушило уверенность в том, что Азербайджан вернет свои земли любой ценой», - сказал Арзу Нагиев. Он отметил, что считает важным сплочение азербайджанского народа вокруг этой идеи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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