Президент Ильхам Алиев в Ашгабаде разгромил "доводы" армянского премьера

БАКУ /Trend/ - В самой Армении Никола Пашиняна иначе как деревенщиной не называют. И понятно почему. За время своего премьерства он успел отличиться неэффективными и бессмысленными визитами за рубеж, неинтересными, неаргументированными речами и заявлениями. Как пишут армянские СМИ, "Пашинян – деревенщина, и текст его выступлений уже не может быть интересным для кого-либо".

Но главной особенностью Пашиняна все-таки является то, что зачастую в погоне за тем, чтобы выглядеть, по его мнению, "круто" в глазах других людей, он не видит тех границ, после которых превращается в клоуна и становится посмешищем.

11 октября в столице Туркменистана Ашгабаде состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

В заседании принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Одним из вопросов повестки дня Cаммита являлось обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев, в частности отметил, что главы государств СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов.

"К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении", - сказал Президент Азербайджана.

Президент отметил, что в мае 2019 года министерство иностранных дел России представило доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором говорится дословно «Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с третьим рейхом».

"Это - позиция МИДа России. В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в 6-м томе издания «Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годы», изданной главной редколлегией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу, говорится: «В рамках агентурного дела на обергруппу 114 Дромедар контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимирской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринял неудачную попытку ответить на обоснованные аргументы, прозвучавшие в выступлении Президента Азербайджана.

Он начал говорить о том, что якобы Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации Армении; мол, с очень многими российскими офицерами в 1918 году руководил очень важным участком фронта во время армяно-турецкой войны, умер во Владимирской тюрьме, "где умерли очень многие советские деятели". Вдобавок Пашинян выдал, что "очень многие выдающиеся деятели были осуждены и закончили свои дни в тюрьмах. Но это не значит, что мы все это должны воспринимать как факт".

В конце своей, по меньшей мере, странной, несуразной речи, он сказал, что считает неуместным использовать этот формат, чтобы "искажать историю", "внести некую напряженность в атмосферу этого довольно-таки важного заседания".

И напоследок, сев на своего "излюбленного конька", он сказал: "Я считаю, что слова Президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь, для армянского народа. Я считаю это неуважительным еще и к главам государств и народам, которые они представляют здесь. Уважаемые коллеги, я прошу прощения за такое напряжение, но вы увидели, что не я его автор".

Следующим выступающим после премьер-министра Армении Никола Пашиняна должен был быть Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава азербайджанского государства, попросив разрешения у Президента Беларуси, ответил на слова, прозвучавшие в выступлении Никола Пашиняна, весомыми фактами.

Президент Ильхам Алиев сказал, что просто вынужден дать комментарий, поскольку в выступлении премьер-министра Армении речь шла о нем, в то время, как в его выступлении речь шла не о премьер-министре Армении и тем более не об армянском народе.

"Считаю, что армянский народ, который так же, как и другие народы Советского Союза внес большой вклад в нашу общую победу, в первую очередь, сам должен очиститься от этого пятна, которое было нанесено стране прежним руководством. Если премьер-министр слушал меня внимательно, то, наверное, он тоже это уловил. Также считаю, что совершенно недопустимо сравнивать узников ГУЛАГа и других лагерей, которые были репрессированы, с нацистскими пособниками и преступниками. Свое выступление я не случайно подкрепил цитатами, их можно найти в библиотеке и в интернете", - сказал глава государства.

Президенту Ильхаму Алиеву вновь пришлось донести до присутствующих, и в особенности Пашиняна, что в цитате от мая 2019 года Министерства иностранных дел России, цитате 12-томного издания под редакцией министра обороны России Шойгу достаточно ясно говорится, что за деятелем был Гарегин Нжде.

"А также его цитата, как бы ни было противно, я еще раз повторю: «Кто умирает за Германию, тот умирает за Армению». Это было сказано в годы Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что в первую очередь новая власть, которая представляет себя как демократически избранную, должна очиститься от этого пятна, от этого позора и демонтировать этот памятник. А что касается того, что я проявил неуважение к главам государств, то, думаю, более абсурдного тезиса, наверное, наше собрание никогда не слышало", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Такого разгрома Пашиняну еще никто не устраивал. Президент Ильхам Алиев своими твердыми, доказательными аргументами фактически уничтожил пустые доводы Пашиняна и, как говорится, посадил его на место, которого тот заслуживает.

И пусть уже в Армении никто не удивляется тому, почему соседи Армении не уважают действующего премьера Никола Пашиняна. Впрочем, там прекрасно понимают, что сама Армения при Пашиняне уже превратилась в посмешище для руководителей соседних стран, и в том числе из-за его "изъяснительного лексикона". Все давно поняли, что его противоречивые суждения, мысли, публичные заявления - явный признак того, что он любитель "покривить душой". Пытаясь выдать ложь за правду, он путается в словах, несет околесицу, что, в конечном счете, делает его посмешищем.

Сабухи Иманов,

политический обозреватель

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