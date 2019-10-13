Азербайджан считает страшной угрозой для человечества расцвет фашистских идей по соседству

БАКУ /Trend/ - На заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев, аргументированно разъяснив, кем был служивший фашистам Гарегин Нжде, веско ответил не только Николу Пашиняну, но и всей Армении..

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), бывший глава Исполнительной власти Ходжалинского района Эльман Мамедов.

"На международных мероприятиях высокого уровня глава государства регулярно, опираясь на факты, раскрывает правду о том, кем является руководство Армении. На таких мероприятиях Президент Азербайджана срывает с них маски, показывая их истинные лица, но, к сожалению, руководство Армении должных уроков из этого не извлекает. Достойно ответив Николу Пашиняну на заседании Валдайского клуба, Президент Ильхам Алиев в Ашгабаде вновь раскрыл истинную сущность политики армянского руководства. Ссылаясь на исторические источники, Президент Азербайджана еще раз на основе фактов напомнил о сотрудничестве Гарегина Нжде с фашистами, заявив тем самым всему миру, что армянские политики с прошлого столетия живут фашистской идеологией", - сказал он.

Мамедов добавил, что глава Азербайджанского государства доказал, что армянские власти всегда руководствовались фашистской идеологией, что подтверждают геноцид и резня тюрков, мусульман.

"Они и сегодня живут этой идеологией, конкретным подтверждением чему является шестиметровый памятник Нжде, воздвигнутый в центре Еревана. Лозунгом Гарегина Нжде было "Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению". Это говорит о том, что идеологию фашистской Германии, взятой на вооружение Нжде и его приспешниками, и сегодня разделяет правящая партия Армении", - отметил он.

Депутат добавил, что в своем выступлении на заседании в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев раскрыл еще один факт, отправив тем самым месседж тем, кто защищает Армению.

"Глава государства напомнил, что советская армия осталась бы без топлива, столь необходимого для победы, не будь бакинской нефти. Это был уместный факт и напоминание тем, кто защищает Армению, чтобы они не забывали прошлое, были справедливы и не защищали фашистов. Считаю, что эта решительная позиция главы Азербайджанского государства еще раз раскрыла истинное лицо армянской стороны, в пух и прах разбив все утверждения Пашиняна", - сказал Мамедов.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, решительная позиция Президента Азербайджана служит интересам всех народов региона.

По его словам, пропаганда фашистских идей и героизация фашистов - самая опасная тенденция современности: "Армения - одна из немногих стран, где поставлен памятник фашисту Гарегину Нжде, которая возвела его в ранг национального героя. Связь Нжде с фашистами, его роль в создании 25-тысячного армянского легиона, его борьба против советской армии, сформированной из представителей народов СССР, активное участие в геноциде евреев, неопровержимы, и это документально доказано. В 1918-1921 гг. во главе с Гарегином Нжде совершались зверства против азербайджанцев в Зангезуре. Воздвижение памятника этому фашистскому преступнику в Армении, в первую очередь, исходит из сущности армянского правительства, из того, что оно является носителем фашистских идей. С теми же фашистскими идеями они совершали этническую чистку в Нагорном Карабахе", - сказал депутат.

Миркишили подчеркнул, что поднятие этого вопроса на встрече глав государств стран СНГ в Ашгабаде, обоснование его историческими фактами и призыв к нынешнему правительству Армении снести вышеназванный памятник стали призывом стереть это позорное пятно на территории стран СНГ, отдавших более 20 миллионов жизней в борьбе с фашизмом.

"Это стало воззванием и к тому, чтобы правительство Армении уважало свой народ, воевавший против фашизма, а также к пресечению отравления сознания современной армянской молодежи идеями фашизма. Как страна, заинтересованная в мире, благополучии и мирном сосуществовании в регионе, Азербайджан выступает против расцвета по соседству фашистских идей, и считает это страшной угрозой для всего человечества. Решительная позиция Президента Ильхама Алиева, как ответственного лидера, заинтересованного в дальнейшей судьбе региона, служит интересам всех народов региона", - сказал депутат.

Напомним, что 10-11 октября 2019 года Президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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