Лейла Абдуллаева: Незаконное участие Затулина в "форуме" в Ханкенди очередная его провокация против Азербайджана

14 октября 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Незаконное участие заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, известного своей ярой проармянской позицией, в "форуме", проведенном в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди - его очередная провокация против Азербайджана

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя незаконное участие члена Госдумы РФ Затулина в "форуме", проведенном в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди

Она сообщила, что имя Затулина внесено в соответствующий "черный список" по причине незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.

"Незаконное участие Затулина в "форуме" и его необоснованные слова, носящие характер пропаганды против Азербайджана, абсолютно не соответствуют официальной позиции России.

Связи сотрудничества между Азербайджаном и Россией стратегического характера интенсивно развиваются благодаря тесным усилиям глав обоих государств. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Международном дискуссионном клубе "Валдай" и двусторонняя встреча в рамках мероприятия являются наглядным примером этого.

На фоне успешно развивающегося сотрудничества между двумя странами деятельность таких лиц как Затулин преследует цель навредить отношениям Азербайджана и России. Но, несмотря на эти усилия провокационного характера, отношения между Азербайджаном и Россией и впредь будут успешно развиваться", - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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