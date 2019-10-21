Али Керимли должен ответить перед законом – мнения экспертов

БАКУ /Trend/ - Али Керимли должен ответить перед законом за подстрекательство людей к незаконной акции, нарушение общественного порядка в центре Баку, сказал в понедельник Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Ильхам Мамедов.

Депутат отметил, что целью оппозиционной группы, не имеющей электората, является только разрушительная деятельность и предательство: «Исполнительная власть Баку выделила место для проведения мирного митинга. Однако они отказались от этого места, попытавшись провести несанкционированную акцию в центре города. Ясно, что цель была не в проведении мирной акции, а в совершении провокации. Оппозиция получает это задание из-за рубежа, народ прекрасно видит и понимает, кто есть кто, и не поддерживает этих элементов».

Мамедов подчеркнул, что Али Керимли должен ответить перед законом за содеянное: «В один прекрасный день терпение миллионов людей, которые чувствуют заботу и внимание Президента Азербайджана, иссякнет. Ведь та «демократия», которую экспортировали в другие страны, разрушила их. Только благодаря мудрой, дальновидной политике главы государства Азербайджан является островом стабильности».

Под предлогом митинга оппозиции мы вновь стали свидетелями нарушений общественного порядка и закона, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По словам депутата, митинг радикальной оппозиции носит провокационный характер: «Несмотря на то, что им было выделено место для проведения митинга, они небольшой группой подняли галдеж в центре города, что недопустимо».

Депутат добавил, что это действие радикалов, которые не могут принять развитие всех сфер страны, ее растущий имидж, превращение Азербайджана в государство обладающего весомым словом в мировом сообществе, исходят от непонимания реальности: «Они нацелены на то, чтобы подорвать имидж Азербайджана, нарушить стабильность в стране. Известно, что радикалы получают эти задания от своих покровителей из-за рубежа. Но и в этот раз их деятельность оказалась безуспешной. Общественность Азербайджана не только не поддержала радикалов во главе с Али Керимли, но и осудила все совершенные ими деяния».

Отметим, что члены структуры, называемая себя «Национальный совет демократических сил», 19 октября, начиная с 15:00, несколькими группами, состоящим общим числом примерно из 220 человек, попытались с разных направлений пройти на площадь перед станцией метро «28 Мая». В результате мер, проведенных правоохранительными органами, противоправные действия были пресечены, были задержаны 60 человек, включая организаторов и участников незаконной акции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.