В Кабмине Азербайджана новое назначение

29 октября 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Кабинете министров Азербайджана сделано новое назначение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Кабмина.

Заведующим отдела по гуманитарным и социальным вопросам назначен Мехман Тагиев.

Он сменил на этой должности Мусу Алекперова.

Отметим, что в Кабинете министров продолжают оставаться вакантными должности руководителя Аппарата, помощника вице-премьера, заведующих юридического отдела и отдела коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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