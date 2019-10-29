В Кабмине Азербайджана новое назначение

БАКУ/Trend/ - В Кабинете министров Азербайджана сделано новое назначение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Кабмина.

Заведующим отдела по гуманитарным и социальным вопросам назначен Мехман Тагиев.

Он сменил на этой должности Мусу Алекперова.

Отметим, что в Кабинете министров продолжают оставаться вакантными должности руководителя Аппарата, помощника вице-премьера, заведующих юридического отдела и отдела коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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