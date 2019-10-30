Али Гасанов: Курс реформ - воля государства и все кто выступает против этой воли, будут наказаны

30 октября 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Курс реформ, направленный на транспарентность, выведение из тени общества, экономики, политики, социальной жизни Азербайджана во всех сферам - воля государства и все, кто выступает против этой воли, будут наказаны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, во время выступления на презентации нового бренда Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана - "SƏLİS", «Система быстрой координации и управления проектами».

Он сообщил, что создание и функционирование «SƏLİS» в будущем, облегчит и сделает прозрачней работу доноров (грантодателей), бенефициаров, а также иных лиц, занятых в этой области.

"Азербайджанское государство уже 27 лет является независимым, и мы, начиная с 1993 года, во главе с общенациональным лидером, являемся участниками процесса государственного строительства Азербайджана. В 1995 году, при поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева, была принята Конституция, проведены выборы в парламент на основе многопартийной системы, были определены фундаментальные принципы будущего развития азербайджанского государства. Основная стратегия этих фундаментальных принципов в плане политики заключается в том, что Азербайджан выбрал курс демократического развития, построения плюралистического общество, борьбы за власть на основе многопартийной системы, рыночной экономики, тем самым заложив основы формирования гражданского общества", - сказал Али Гасанов.

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