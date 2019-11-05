Азербайджан и Украина обсудили перспективы сотрудничества

5 ноября 2019 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства ЕС по случаю 10-летнего юбилея проекта, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, главы МИД провели обмен мнениями относительно состояния двусторонних отношений между странами, текущего уровня развития и перспектив сотрудничества.

В ходе встречи было высоко оценено сотрудничество между двумя странами во многих сферах, в том числе в экономической, торговой, транспортной и других. Состоялся обмен мнениями по поводу стратегических проектов, реализуемых в регионе.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и Украины в рамках международных организаций и пришли к согласию о том, что совместные усилия в этом направлении будут продолжены.

В заключение Эльмар Мамедъяров предложил коллеге посетить с визитом Азербайджан.

Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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