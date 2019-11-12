У Азербайджана одна из ключевых ролей в проекте «Север-Юг» - политолог

БАКУ/Trend/ - МТК «Север-Юг» все еще остается актуальным, поскольку желание реализовать данный проект сохраняется у всех сторон.

Об этом сказал Trend эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов.

Политолог отметил, что, как и предполагалось, Иран будет испытывать определенные сложности экономического характера из-за повторного введения американских санкций, что, несомненно, отразится на возможности Тегерана финансировать свою часть проекта.

«Несмотря на то, что Азербайджан выделил весомую сумму в 500 миллионов долларов США, этого оказалось недостаточно для того, чтобы Иран сумел решить все проблемы, которые существуют с его стороны для реализации проекта на своей территории.

К тому же, сохраняется живучесть треугольника «Россия-Азербайджан-Иран», что также имеет большое значение. Невзирая на перенос саммита в этом году на неопределенный срок, есть предположение, что контакты именно в этом ключе сохраняются, и вряд ли будут ограничиваться кооперацией лишь по вопросу реализации международного транспортного коридора», - отметил Ибрагимов.

По мнению эксперта, у Азербайджана одна из ключевых ролей в этом проекте. Страна является связывающим узлом, который должен бесперебойно обеспечивать доставку грузоперевозок из Индии в Россию и Европу.

«При этом отмечу несколько наиболее важных моментов. Во-первых, согласно оценке Давосского всемирного экономического форума, по качеству дорог Азербайджан занимает уже 34-е место в мире. За счет этого стране удалось улучшить и бизнес-среду, поскольку наличие современной транспортной инфраструктуры создает благоприятные условия, как для внутренних, так и для внешних инвестиций. Учитывая этот фактор, Азербайджан становится крупным транспортным хабом, что естественно вызывает большой интерес крупных экономических игроков.

Во-вторых, еще в прошлом году, между Азербайджаном и Ираном был подписан договор по проекту «Строительство и эксплуатация погрузочно-разгрузочного терминала Астара». Согласно договору, «Азербайджанские железные дороги» берут в аренду железнодорожную линию протяженностью 1,4 километра на 15 лет, а терминал — на 25 лет. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию международной железной дороги Астара (Азербайджан) – Астара (Иран). Иными словами, Баку продемонстрировал реальную заинтересованность в сохранении проекта. К тому же, подобные действия укрепляют ирано-азербайджанские отношения и выводят их на новый уровень.

Таким образом, исходя из этих нюансов, есть основания полагать, что идея проекта «Север-Юг» жива и до сих пор актуальна», - резюмировал политолог.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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