Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень умело и достойно справляется с любым давлением извне

12 ноября 2019 22:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Без нашего участия, согласия в региональной плоскости не может быть реализована ни одна инициатива или проект.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"Конечно, в этом случае возрастает интерес к нам, в то же время могут возрасти и попытки оказания давления со стороны некоторых кругов. Правда, опыт последних 16 лет свидетельствует о том, что Азербайджан очень умело и достойно справляется с любым давлением извне. Нам удалось дать веский ответ нацеленным против нас всем этим стрелам, оружию. Суть этого ответа заключается в том, что единство народа и власти – основной гарант сегодняшней стабильности и нашей независимой жизни. Но повторяю, молодежь непременно должна воспитываться и набираться опыта именно в духе патриотизма. Поэтому одна из целей последних кадровых реформ заключается в создании широких возможностей для молодежи, предоставление ей широкого поля деятельности, чтобы, с одной стороны, она набиралась опыта, а с другой, - вносила в дальнейшем вклад в наше общее дело", - сказал глава государства.

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