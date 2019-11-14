"Мусаватисты" и "Реалисты" обменялись оскорблениями по поводу "эмигрантского бизнеса"

14 ноября 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Задержание членов партии "Мусават" полицией Германии по подозрению в нарушении миграционных правил и "политэмигрантском бизнесе" вызвало жаркие обсуждения в Facebook. Статус заместителя главы партии «Мусават» Сахавата Солтанлы сильно разозлил «Реалистов».

Как сообщает в четверг Trend, Солтанлы написал:

«Каждый, кто действует против закона, должен нести наказание, кем бы он ни был. Человек, участие которого в преступных деяниях доказано, не может быть одним из нас!».

Комментарии членов партии «Реал» под этим статусом вызвали взаимный спор. «Реалист» Даглар Мустафаев написал в ответ: «В таком случае начните с руководства "Мусават". В свое время будет разоблачено и оно. Как сегодня тайное становится явным».

Солтанлы назвал все это клеветой. Мустафаев прокомментировал пост Солтанлы такими словами: «Отрицающий сегодня это либо наивен, либо сам в деле. Они умышленно молчат».

Затем между членами «Мусават» и «Реал» произошла словесная перепалка, переросшая в оскорбления.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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