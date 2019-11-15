В Риге прошла презентация достижений Азербайджана в медиа-сфере (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13-14 ноября по линии Европейской комиссии в Риге состоялась «Медиа-конференция Восточного партнерства-2019: бизнес и устойчивое развитие».

Как сообщил Day.Az участвовавший в конференции президент Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, на конференции с докладом выступила заместитель генерального директора информационного агентства Trend Лина Вайткявичене.

Она в своей презентации на примере становления и продвижения в мире информационного агентства Trend представила собравшимся журналистам из многих стран ситуацию в сфере СМИ Азербайджана, рассказала о влиянии на успехи Trend свободной, демократичной атмосферы в медиапространстве страны, о большой роли поддержки, которая оказывается развитию медиа со стороны государства.

Эльхан Алескеров отметил, что ранее в Брюсселе в рамках подготовки к данной конференции состоялась встреча организационной группы (mediavisor group), в которую со стороны Еврокомиссии была включена и Лина Вайткявичене.

"На встрече обсуждалась программа предстоящего медиа-форума. Как оказалось, на одной из панелей планировалось обсуждение ситуации с медиа в авторитарных государствах. Некоторые силы хотели включить для обсуждения в панель и Азербайджан. Однако после убедительного выступления Вайткявичене, выразившей ошибочность данного подхода к Азербайджану и представившей четкие факты о демократичности и прозрачности в медиа-сфере нашей страны, было принято решение не включать Азербайджан в эту панель.

В своей презентации Лина Вайткявичене обратила внимание участников конференции на успехи, достигнутые в работе азербайджанского информационного агентства Trend. При этом отдельным блоком в презентации собравшимся были наглядно продемонстрированы свобода, демократичность и достижения в медиа-сфере Азербайджана, роль государства в создании условий для расцвета профессиональной журналистики и повышения престижа этой профессии.

Итоги презентации Вайткявичене были позитивно восприняты участниками конференции, которые отмечали в кулуарах то, что за последние годы Азербайджан существенно продвинулся вперед во многих сферах, в том числе и в вопросах развития средств массовой информации.

Наглядным примером этого является то, что агентство Trend сотрудничает с мировыми информационными агентствами.

Активное использование информационным агентством Bloomberg, в том числе материалов Trend как основного поставщика информации из Каспийского региона вызвало большое одобрение и даже удивление участников мероприятия.

"Все это говорит о том, что Азербайджан не стоит на месте и двигается вперед по всем параметрам. Очевидно, что нынешние показатели Азербайджана во многом соответствуют европейским, а по некоторым показателям мы превосходим и европейские. Считаю, что итоги конференции дали нам большую пищу для размышлений, и в дальнейшей работе мы будем учитывать это. Важно, что у нас есть серьезная платформа и возможности для продвижения наших интересов не только в масштабе региона, но и на мировой арене", - подытожил Алескеров.

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