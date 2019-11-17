Айдын Сафиханлы: Баку стал площадкой для урегулирования межцивилизационных и межконфессиональных отношений

БАКУ /Trend/ - Проведение второй раз в Азербайджане такого международного мероприятия, как Бакинский саммит мировых религиозных лидеров, еще раз доказывает, что наша страна играет важную роль в развитии межрелигиозного диалога.

Об этом в воскресенье сказал Trend руководитель Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Айдын Сафиханлы.

По его словам, наряду с другими правами и свободами человека, право на свободу вероисповедания в Азербайджане также поддерживается на высоком уровне.

Сафиханлы добавил, что обсуждаемые на II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку вопросы, предлагаемые предложения в контексте гуманитарных проблем современного мира имеют глобальное значение с точки зрения религиозной и национальной терпимости, обеспечения толерантной среды.

Руководитель Аппарата отметил, что проделанная работа и результаты, достигнутые в обеспечении свободы совести всех живущих в нашей стране, рассматриваются как положительный опыт не только для региона, но и во всем мире. На протяжении веков представители всех религий, этнических групп жили как одна семья в мире, дружбе и взаимопонимании в нашей стране.

"Как подчеркнул глава государства в своем выступлении на саммите мультикультурализм в Азербайджане, является как образом жизни, так и государственной политикой. Хотел бы отметить, что многовековая культура толерантной и дружеской совместной жизни нашего народа показывается примером в регулировании и развитии отношений между мировыми религиями и цивилизациями, а также в более эффективном соблюдении прав на свободу вероисповедания. Шаги, предпринимаемые правительством Азербайджана в этом направлении, позволяют странам мира воспользоваться этим положительным опытом. В то же время, хотел бы с гордостью отметить, что Всемирные форумы по межкультурному диалогу, 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Бакинские международные гуманитарные форумы, а также Саммиты мировых религиозных лидеров, которые проводятся на высоком уровне в рамках "Бакинского процесса", основа которого заложена по инициативе Президента Азербайджана, превратили Азербайджан в центр мультикультурализма, урегулирования межцивилизационных и межконфессиональных отношений", - сказал он.

Сафиханлы отметил, что вопросы и рекомендации, поднятые главой государства во время его выступления на саммите, будут важны в контексте предотвращения религиозной дискриминации, совместной борьбы с ксенофобией, исламофобией, антисемитизмом, неиспользования религии в политических целях, недопущения разрушения исторических и религиозных памятников во время конфликта и предотвращения таких случаев, пропаганды традиционных ценностей со стороны государств мира, международных и региональных организаций.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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