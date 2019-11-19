Cиявуш Новрузов: Необходимо разработать новый механизм исполнения судебных решений

19 ноября 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) поступил вполне весомый документ «О деятельности государственной судебной экспертизы». Обсуждая этот вопрос, в первую очередь, мы должны рассматривать его концептуально, а затем выдвигать свои предложения по статьям. Философия закона совпадает с реформами, которые осуществляются в стране в этом направлении. Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева, в судебно-правовой сфере, как и во всех остальных, проводятся реформы. Этот процесс продолжится и в будущем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения поправок в закон «О деятельности государственной судебной экспертизы».

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