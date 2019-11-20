Бездарный руководитель Ариф Гаджилы должен уйти - азербайджанец из Европы

БАКУ /Trend/ - Ариф Гаджилы - бездарный руководитель, и он должен подать в отставку. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал проживающий в Европе молодой активист Нахид Джафаров, отмечается в социальных сетях.

"Почему Ариф Гаджилы должен подать в отставку и уйти из политики? Или же, как можно охарактеризовать преступление, совершенное Мехти Халилбейли? Многие идейные мусаватисты не раз задавали вопросы, выдвигали претензии в связи с торговлей поддельными документами в "Мусават" или Европейском центре координации (ЕЦК). Но, Ариф Гаджилы не стал разбираться, изгонять мошенника из партии, а линчевать всех, кто задает неудобные вопросы", - сказал он.

По словам Джафарова, "Мусават" хоть и говорит о независимости ЕЦК, затем объявляет решение в связи с роспуском или сменой руководства этой структуры.

"Значит ЕЦК - не независимая структура. Несмотря на то, что полиция Германии, справедливо отреагировав на жалобу потерпевшего Рашада Мамедова, приняла меры в отношении Мехти Халилбейли, Ариф Гаджилы просто проигнорировал обвинения и факты, озвученные Мамедовым, после чего начались тотальные нападки на тех, кто их распространяет. Мало того в ответ на все эти обвинения Ариф Гаджилы и Иса Гамбар начали защищать Мехти Халилбейли. С чего бы это? Все это указывает на то, что Ариф Гаджилы - бездарный руководитель, он должен подать в отставку", - сказал Джафаров.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде шестимесячного ареста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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